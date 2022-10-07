Байден удивил чиновников заявлением о Путине и ядерном оружии. Для этого нет повода — CNN
Президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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По словам чиновника, несмотря на заявление Байдена о том, что мир сегодня максимально близок к Карибскому кризису, в Вашингтоне по прежнему не видят изменений в ядерной позиции России.
Он отметил, что заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что не было никаких признаков изменения позиции РФ, остается в силе.
Источник канала, знакомый с мышлением Байдена, сообщил, что американский президент говорил об угрозе, которую представляет Россия.
Высокопоставленный представитель США подчеркнул, что нет никаких сомнений, что ядерные угрозы России воспринимаются всерьез, однако высказывания Байдена застали врасплох других официальных лиц в правительстве.
Чиновник выразил удивление высказываниями Байдена, заявив, что явных признаков эскалации угрозы со стороны России нет.
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