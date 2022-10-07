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Мир впервые сталкивается с угрозой армагеддона со времен Карибского кризиса – Байден

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 07:11
Мир впервые сталкивается с угрозой армагеддона со времен Карибского кризиса – Байден - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Миру впервые грозит армагеддон со времен Карибского кризиса из-за угрозы применения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает The Guardian.

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По его словам, мир не сталкивался с перспективой армагеддона со времен Карибского ракетного кризиса, но впервые с того времени возникла угроза применения ядерного оружия.

Байден считает, что нет возможности легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном.

"У нас есть парень, которого я довольно хорошо знаю, – сказал Байден о российском диктаторе Путине. – Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

По его словам, США пытаются понять, в чем заключается выход для Путина –  где диктатор видит себя, сохранившим не только лицо, но и значительную власть.

Читайте также: У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ

Марко Сировой
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