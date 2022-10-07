Мир впервые сталкивается с угрозой армагеддона со времен Карибского кризиса – Байден
Миру впервые грозит армагеддон со времен Карибского кризиса из-за угрозы применения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает The Guardian.
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По его словам, мир не сталкивался с перспективой армагеддона со времен Карибского ракетного кризиса, но впервые с того времени возникла угроза применения ядерного оружия.
Байден считает, что нет возможности легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном.
"У нас есть парень, которого я довольно хорошо знаю, – сказал Байден о российском диктаторе Путине. – Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".
По его словам, США пытаются понять, в чем заключается выход для Путина – где диктатор видит себя, сохранившим не только лицо, но и значительную власть.
- Россия начала чаще грозить ядерным оружием после незаконного объявления аннексий украинских территорий.
- В Госдепе не видят изменений в расстановке ядерных сил РФ, но считают безответственной риторику Путина. Британия считает маловероятным применение ядерного оружия.
- 6 октября президент Зеленский заявил: Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если ударит ядерным оружием.
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