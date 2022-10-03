Уоллес: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие

Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу, передает Evening Standard.

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Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо, говорит Уоллес. По его словам, применение РФ ядерного оружия в Украине – очень маловероятно.

Однако Путин не действует рационально, предупредил британский министр. По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсберри до широкомасштабного вторжения в Украину.

Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.

"Почти для всех стран мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий, и отмена этого табу была бы трагедией для всех нас", – сказал он.

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Марко Сировой

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