Уоллес: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие
Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу, передает Evening Standard.
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Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо, говорит Уоллес. По его словам, применение РФ ядерного оружия в Украине – очень маловероятно.
Однако Путин не действует рационально, предупредил британский министр. По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсберри до широкомасштабного вторжения в Украину.
Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.
"Почти для всех стран мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий, и отмена этого табу была бы трагедией для всех нас", – сказал он.
- Путин на фоне объявления незаконных аннексий оккупированных территорий начал чаще грозить ядерным оружием.
- США серьезно рассматривают угрозу, но не видят признаков подготовки России к ядерному удару.
- У РФ сейчас нет планов применять ядерное оружие, считает глава ГУР Кирилл Буданов.
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