UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уоллес: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 08:20
Уоллес: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Очень маловероятно применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции консерваторов в узком кругу, передает Evening Standard.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо, говорит Уоллес. По его словам, применение РФ ядерного оружия в Украине – очень маловероятно.

Однако Путин не действует рационально, предупредил британский министр. По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсберри до широкомасштабного вторжения в Украину.

Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.

"Почти для всех стран мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий, и отмена этого табу была бы трагедией для всех нас", – сказал он.

Читайте также: "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыров война владимир путин ядерное оружие Бен Уоллес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 