Блинкен: США не видят подготовки России к ядерному удару, но угрозы воспринимают серьезно

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят, чтобы РФ действительно предпринимала шаги, свидетельствующие о ее намерении использовать ядерное оружие в войне против Украины. Вместе с тем он повторил, что США "очень серьезно воспринимают бряцание Путина ядерным оружием". Об этом он сказал на пресс-конференции в Государственном департаменте США, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы очень внимательно смотрим, действительно ли Россия делает что-то, что свидетельствует о том, что она планирует применить ядерное оружие. На сегодняшний день мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия", – сказал Блинкен.

"Но мы также знаем, что Россия совершает ужасные, ужасные жестокости против Украины, и потому их угрозы мы воспринимаем очень серьезно", – продолжил он.

"Что касается намерений президента Путина, я не собираюсь спекулировать, что у него на уме, я могу просто сказать вам, что у нас есть планы против всех возможных сценариев, включая этот", – сказал Блинкен.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.

ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Сегодня Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля или мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.