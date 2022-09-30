Блинкен: США не видят подготовки России к ядерному удару, но угрозы воспринимают серьезно
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят, чтобы РФ действительно предпринимала шаги, свидетельствующие о ее намерении использовать ядерное оружие в войне против Украины. Вместе с тем он повторил, что США "очень серьезно воспринимают бряцание Путина ядерным оружием". Об этом он сказал на пресс-конференции в Государственном департаменте США, сообщает CNN.
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"Мы очень внимательно смотрим, действительно ли Россия делает что-то, что свидетельствует о том, что она планирует применить ядерное оружие. На сегодняшний день мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия", – сказал Блинкен.
"Но мы также знаем, что Россия совершает ужасные, ужасные жестокости против Украины, и потому их угрозы мы воспринимаем очень серьезно", – продолжил он.
"Что касается намерений президента Путина, я не собираюсь спекулировать, что у него на уме, я могу просто сказать вам, что у нас есть планы против всех возможных сценариев, включая этот", – сказал Блинкен.
- Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.
- ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.
- Сегодня Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля или мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.
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