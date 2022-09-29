Вероятность удара по Украине тактическим ядерным оружием очень высока, цели понятны – ГУР

Главное управление разведки Минобороны оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Guardian и назвал возможные цели ядерного удара.

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Скибицкий сообщил, что тактическое ядерное оружие примерно в 100 раз мощнее, чем ракеты, которые Россия до сих пор использовала против Украины.

В ГУР считают, что вероятность удара Россией по Украине тактическим ядерным оружием очень высока.

"Скорее всего, они будут нацелены на места вдоль линии фронта с большим количеством людей и техники, ключевые командные центры и критически важную инфраструктуру", – сказал Скибицкий.

Для того чтобы противостоять ядерной атаке, Украине нужно больше вооружения для обороны.

"Чтобы их остановить, нам нужно больше не просто зенитных комплексов, а противоракетных комплексов. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на поле боя", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР, задача Украины состоит в том, чтобы нанести России максимальные потери на поле боя. Это вместе с мобилизацией, санкциями, политической изоляцией и их влиянием на экономику и общество России еще больше повергнет российское руководство в замешательство.

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Наталія Медведєва

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