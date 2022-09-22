ГУР: Россия может применить ядерное оружие против Украины. Это опасно для Восточной Европы
Россия, возможно, применит ядерное оружие против Украины, это опасно для всех стран Черноморского региона, Восточной Европы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью ITV News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", – заявил Скибицкий.
Он подчеркнул, что последствия применения Россией ядерного оружия могут затронуть страны Восточной Европы, в том числе Польшу, Турцию и Болгарию.
"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион", – заявил представитель ГУР.
Он напомнил об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.
"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – сказал Скибицкий.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает – риски есть. НАТО доносит до России последствия применения ядерного оружия.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина.
Читайте также: Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден
Комментарии