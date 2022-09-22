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ГУР: Россия может применить ядерное оружие против Украины. Это опасно для Восточной Европы

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 17:58
ГУР: Россия может применить ядерное оружие против Украины. Это опасно для Восточной Европы - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот видео)

Россия, возможно, применит ядерное оружие против Украины, это опасно для всех стран Черноморского региона, Восточной Европы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью ITV News.

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"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", – заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что последствия применения Россией ядерного оружия могут затронуть страны Восточной Европы, в том числе Польшу, Турцию и Болгарию.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион", – заявил представитель ГУР.

Он напомнил об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.

"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – сказал Скибицкий.

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Наталія Медведєва
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гур война ядерная война Вадим Скибицкий
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