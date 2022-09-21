Соединенные Штаты Америки готовы принять важнейшие меры по контролю над вооружениями, потому что ядерную войну нельзя вести. Об этом сказал президент США Джо Байден во время выступления на 77-й Генеральной ассамблее ООН.

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Байден призвал мировых лидеров подтвердить приверженность режиму нераспространения ядерного оружия дипломатическим путем.

"Независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты готовы принять важнейшие меры по контролю над вооружениями. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Пять постоянных членов Совета безопасности в январе подтвердили это обязательство. Но сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции", – сказал Байден.

Он отметил, что Россия начала угрожать использованием ядерного оружия.

"Президент Путин открыто угрожал Европе ядерным оружием и безрассудно пренебрегал обязанностями режима нераспространения", – сказал Байден.

Президент США упомянул наращивание ядерного потенциала Китаем, угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана.

Он заявил, что режим нераспространения ядерного оружия – один из самых больших успехов ООН.

"Мы не можем позволить миру скатиться назад", – сказал Байден и добавил, что, по его мнению, дипломатия – лучший способ добиться результата.

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Наталія Медведєва

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