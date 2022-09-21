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Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 19:21
Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден - Фото
Джо Байден (Скриншот видео ООН)

Соединенные Штаты Америки готовы принять важнейшие меры по контролю над вооружениями, потому что ядерную войну нельзя вести. Об этом сказал президент США Джо Байден во время выступления на 77-й Генеральной ассамблее ООН.

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Байден призвал мировых лидеров подтвердить приверженность режиму нераспространения ядерного оружия дипломатическим путем.

"Независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты готовы принять важнейшие меры по контролю над вооружениями. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Пять постоянных членов Совета безопасности в январе подтвердили это обязательство. Но сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции", – сказал Байден.

Он отметил, что Россия начала угрожать использованием ядерного оружия.

"Президент Путин открыто угрожал Европе ядерным оружием и безрассудно пренебрегал обязанностями режима нераспространения", – сказал Байден.

Президент США упомянул наращивание ядерного потенциала Китаем, угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана.

Он заявил, что режим нераспространения ядерного оружия – один из самых больших успехов ООН.

"Мы не можем позволить миру скатиться назад", – сказал Байден и добавил, что, по его мнению, дипломатия – лучший способ добиться результата.

Читайте также: Байден: Россия нарушила основные принципы устава ООН

Наталія Медведєва
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