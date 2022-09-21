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Зеленский: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Мир не позволит

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 16:01
Зеленский: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Мир не позволит - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие против Украины, считает президент Владимир Зеленский. Об это он заявил в интервью BILD.

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"Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", – сказал Зеленский.

Но риски есть, признает президент: "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку". Однако миру не стоит поддаваться на угрозы Путина, говорит Зеленский.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы", – подытожил он.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин ядерное оружие
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