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Президент Польши: Применение Кремлем ядерного оружия станет фатальным для самой России

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 22:26
Президент Польши: Применение Кремлем ядерного оружия станет фатальным для самой России - Фото
Анджей Дуда (Фото - ОП)

Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда, сообщает PAP.

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Дуда заявил, что если бы у Владимира Путина хватило безрассудства "хотя бы в малейшей степени" применить ядерное оружие в войне против Украины, это стало бы "нарушением глобальных табу" и полностью бы лишило Россию возможности вернуться к нормальной жизни. 

По мнению президента Польши, каким бы ни стало ожидаемое сегодня заявление Путина, нет никаких сомнений, что ответственность за неспровоцированную агрессию против Украины несут Россия и лично Путин.

Дуда также сказал, что у Кремля нет никаких шансов на международное признание запланированных "псевдореферендумов", поскольку "это издевательство, а не голосование".

  • Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Путин с высокой вероятностью заявит сегодня о проведении "фейковых референдумов" о присоединении к России временно оккупированных территориях Украины, а также, что он готовит основания для запуска мобилизации в России.
  • Лидеры США, Германии, Эстонии и НАТО заявили, что никогда не признают проведение Россией "фейковых референдумов" на временно захваченных украинских территориях. 
Сергій Бережний
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владимир путин ядерное оружие псевдореферендум анджей дуда
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