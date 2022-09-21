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Россия не сможет выиграть ядерную войну, мы доносим до них последствия – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 17:01
Россия не сможет выиграть ядерную войну, мы доносим до них последствия – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы коммуницирует. Об этом заявил в интервью Reuters генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Ядерная риторика Путина – опасна и безответственна, но не нова, отметил Столтенберг. НАТО пока не видел каких-либо изменений в конфигурации и готовности ядерных сил РФ.

"Он (Путин. – Прим. ред.) знает, что ядерная война никогда не должна начаться, не может быть выиграна и приведет к беспрецедентным последствиям для России", – заявил Столтенберг.

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Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Альянс делает все, чтобы в Москве не было недопонимания о последствиях.

"Как мы будем реагировать – зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное – не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четкие в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну", – сказал генсек, добавив, что НАТО также укрепляет свой восточный фланг.

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Марко Сировой
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