"Безответственная риторика". В Белом доме серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина

США серьезно воспринимают ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для РФ, сообщил в ABC News координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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"Мы всегда должны рассматривать подобную риторику серьезно. Это безответственная риторика для ядерной державы, но она не типична в сравнении с тем, что он говорил в последние семь месяцев. Мы рассматриваем это серьезно", – сказал представитель Белого дома.

США следят за стратегическим положением РФ и пока не видят в нем изменений, заверил он. Применение ядерного оружия повлечет серьезные последствия для РФ от международного сообщества, заявил Кирби, но не уточнил, какие именно.

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Путин не может легитимно овладеть оккупированными территориями и с помощью фейковых референдумов пытается представить их российскими политически, говорит представитель Белого дома.

"Но это не так. Они не станут такими даже в результате фиктивного референдума. Мы продолжим поддерживать Украину военной и финансовой помощью столько, сколько нужно. Это территория Украины. Не имеет никакого значения, какие фейковые референдумы они проведут, это останется территорией Украины", – добавил Кирби.

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Марко Сировой

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