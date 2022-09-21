UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Безответственная риторика". В Белом доме серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 19:09
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США серьезно воспринимают ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для РФ, сообщил в ABC News координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы всегда должны рассматривать подобную риторику серьезно. Это безответственная риторика для ядерной державы, но она не типична в сравнении с тем, что он говорил в последние семь месяцев. Мы рассматриваем это серьезно", – сказал представитель Белого дома.

США следят за стратегическим положением РФ и пока не видят в нем изменений, заверил он. Применение ядерного оружия повлечет серьезные последствия для РФ от международного сообщества, заявил Кирби, но не уточнил, какие именно.

Читайте также: Байден: Россия нарушила основные принципы устава ООН

Путин не может легитимно овладеть оккупированными территориями и с помощью фейковых референдумов пытается представить их российскими политически, говорит представитель Белого дома.

"Но это не так. Они не станут такими даже в результате фиктивного референдума. Мы продолжим поддерживать Украину военной и финансовой помощью столько, сколько нужно. Это территория Украины. Не имеет никакого значения, какие фейковые референдумы они проведут, это останется территорией Украины", – добавил Кирби.

Читайте также: Тема дня | "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину 

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин ядерное оружие белый дом джон кирби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 