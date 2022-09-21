Байден: Россия нарушила основные принципы устава ООН

Президент США Джо Байден в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия нарушает основные принципы устава ООН.

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Байден начал выступление с заявления, что неспровоцированное вторжение России в Украину стало прямым нарушением основных принципов устава ООН, принятого в 1945 году.

Байден подчеркнул, что считает войну России против Украины "войной одного человека" – российского диктатора Владимира Путина.

Президент США указал на прозвучавшие заявления Путина о возможности применения Россией ядерного оружия, а также на планы проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях как якобы основания для аннексии этих территорий. Он подчеркнул, что такое поведения Кремля является грубым нарушением устава ООН.

Байден снова повторил, что вопреки заявлениям Кремля, никто не угрожал и не угрожает безопасности России. "Наоборот, мы предупреждали Россию о катастрофических для нее последствиях взятого ею курса", – сказал президент США.

Байден считает, что обнаруженные после деоккупации ранее захваченных Россией территориий Украины свидетельства военных преступлений оккупантов, – такие, как массовые захоронения в Изюме, – и звучащие в России публичные заявления ясно говорят, что Кремль поставил целю войны уничтожение Украины как нации и как государства.

Он подчеркнул, что международное сообщество обязано привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления.

"Нынешнее испытание – это испытание не только для Украины, но и для всего мира", – сказал Байден.

В принятой в 1945 году Хартии, которая затем стала основой устава ООН, сказано, что члены ООН, стремящиеся "избавить грядущие поколения от бедствий войны" и создать условия для наций "жить вместе в мире", обязуются "воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости" любого государства или действовать каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций".

20 сентября Белый дом дал понять, что задачей выступления Байдена в ООН будет "сплотить мир против вторжения России в Украину".

Сергій Бережний

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