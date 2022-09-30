Заявление Евросовета: Не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию

Лидеры стран Европейского совета, в который входят 27 государств, "не признают и никогда не признают" организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную российским диктатором Владимиром Путиным незаконную аннексию. Совместное заявление опубликовано на сайте Евросовета 30 сентября.

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"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины", – сказано в заявлении.

Европейские лидеры подчеркнули, что РФ умышленно подрывает международный правопорядок, грубо нарушает фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность и ставит под угрозу глобальную безопасность.

"Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные "референдумы" <…>, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина", – говорится в заявлении.

В Евросовете подчеркнули, что Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ.

Евросовет заявил, что усилит давление на РФ в ответ на ее противоправные действия и продолжит оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине "столько, сколько потребуется".

Сегодня Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные украинские территории.

Во время выступления Путина на Банковой проходило заседание Совета нацбезопасности и обороны, там анонсировали "фундаментальные решения для Украины".

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Оксана Житнюк

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