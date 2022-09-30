На Банковой не смотрели выступление Путина, реакция Зеленского будет вечером — Никифоров

В Офисе президента не смотрели выступление российского диктатора Владимира Путина, где он объявил об аннексии оккупированных территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспильному.

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По его словам, во время выступления Путина на Банковой проходило заседание Совета нацбезопасности и обороны. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на заседании будут приняты "фундаментальные решения" для Украины.

Никифоров отметил, что реакция президента Владимира Зеленского на выступление Путина и попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории будет в вечернем обращении.

В выступлении Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, частей Запорожской и Херсонской областей. Также в пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет".

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.

Зеленский заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".

18 сентября президент заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Дмитро Гриниченко

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