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На Банковой не смотрели выступление Путина, реакция Зеленского будет вечером — Никифоров

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 16:36
На Банковой не смотрели выступление Путина, реакция Зеленского будет вечером — Никифоров - Фото
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба ОП)

В Офисе президента не смотрели выступление российского диктатора Владимира Путина, где он объявил об аннексии оккупированных территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспильному

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По его словам, во время выступления Путина на Банковой проходило заседание Совета нацбезопасности и обороны. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на заседании будут приняты "фундаментальные решения" для Украины.

Никифоров отметил, что реакция президента Владимира Зеленского на выступление Путина и попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории будет в вечернем обращении.

В выступлении Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, частей Запорожской и Херсонской областей. Также в пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет". 

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Дмитро Гриниченко
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский война владимир путин снбо офис президента
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