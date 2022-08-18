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Зеленский ответил Эрдогану: России веры нет, никаких переговоров до вывода войск

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 20:44
Зеленский ответил Эрдогану: России веры нет, никаких переговоров до вывода войск - Фото
Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове (фото – Twitter Anadolu)

Президент Владимир Зеленский заявил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи во Львове, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом он рассказал на брифинге после встречи, часть которого транслировалась в эфире телемарафона.

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"Относительно будущего прекращения войны между Украиной и Россией. Я выразил свое мнение господину президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом "окне" российское оружие. Очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданским инфраструктурам – не могут хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории", – сказал Зеленский.

  • Ранее турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры реджеп тайип эрдоган
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