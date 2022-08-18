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Эрдоган обсудит с Зеленским возможность переговоров с Путиным. РФ якобы готова — CNN Turk

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 11:16
Эрдоган обсудит с Зеленским возможность переговоров с Путиным. РФ якобы готова — CNN Turk - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал CNN Turk.

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Издание сообщило, что якобы накануне саммита Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" в вопросе прямых переговоров главы Кремля и украинского президента. 

Журналисты заявили со ссылкой на неназванные источники в РФ о том, что Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским. 

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", — отметили на канале. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине.

Читайте также: Подоляк: Если общество откажется от переговоров с позиции силы – можем забыть об Украине

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин переговоры реджеп тайип эрдоган
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