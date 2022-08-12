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Подоляк: Переговоры с Россией сегодня означали бы поражение для Украины и Европы

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 23:14
Подоляк: Переговоры с Россией сегодня означали бы поражение для Украины и Европы - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день переговоры со страной-агрессором Россией будут означать поражение для Украины и Европы. Об этом Подоляк сообщил в интервью изданию Бабель. 

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По его словам, в Украины сейчас объективно нет "никаких мотивов" вести переговоры с Россией, поскольку  интенсивность боев и возможность в этой войне победить намного важнее какой-то ситуативной паузы. 

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Подоляк также заявил, что сейчас переговорный процесс Украины с Россией выглядел бы, как переговоры с нацистской Германией в 1942 году.

"Переговоры на сегодняшний день с РФ будет означать только одно, что Россия выиграла... Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина платит намного выше, чем возможность прекратить огонь", – заявил Подоляк. 

Подоляк также объяснил, что фиксация новой линии разграничения с Россией для Украины будет означать фиксацию новых "криминальных анклавов". По его словам, Россия все равно за некоторое время снова начнет войну оттуда, потому что пропаганда будет говорить, что "кто-то из Украины бомбит народ Донбасса". 

Кроме того, это также будет означать, что весь центр и юг Украины останется без людей и в руинах, добавил Подоляк.

"То есть сегодняшний переговорный процесс, это то же, что Путин хотел – уничтожение украинской государственности, только другим путем", – подытожил Подоляк. 

  • 4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.

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Наталия Фреик
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