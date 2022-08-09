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Подоляк: Если общество откажется от переговоров с позиции силы – можем забыть об Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 12:08
Подоляк: Если общество откажется от переговоров с позиции силы – можем забыть об Украине - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Россия хочет уничтожить Украину, поэтому если украинское общество согласится идти на переговоры не с позиции силы, то с государственностью можно будет попрощаться. Об этом заявил в интервью BBC Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Его попросили ответить, рассматривает ли власть варианты, что сценарий переговоров с позиции силы "может измениться в случае тяжелого военного поражения или серии поражений". Подоляк ответил, что это хороший вопрос для украинского общества. По его мнению, сегодня оно приняло консенсус – война закончится, когда Украина освободит свою территорию.

"Украинское общество консенсусно решило, что заплатит за это такую цену, которую должно заплатить", – сказал он.

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После этих слов Подоляка попросили уточнить – допускает ли он, что общество "может принять другое решение под влиянием возможных поражений". Он ответил, что любое общество может принять любое решение.

"Только тогда нужно будет каждому из нас откровенно сказать самому себе: если мы проигрываем, то мы должны поставить крест на украинской государственности. Это ключевое, люди должны это понять. Это не будет вопроса, что мы частично потеряли территорию, а дальше все будет так, как было. Нет. Все должны тогда сказать, что мы готовы забыть об Украине как государстве", – сказал советник главы ОП.

Он объяснил, что Россия не согласится на частичную оккупацию Украину, а хочет добиться ее уничтожения. Поэтому каждый должен сам сказать – готов ли он к тому, чтобы Украину уничтожили, говорит Подоляк.

При этом советник главы ОП уверен, что в Украине будет достаточно людей, которые будут до конца защищать ее право на существование как великого государства.

  • 4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.

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Марк Сировой
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