Эрдоган снова предложил Путину организовать переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил после прибытия из Сочи, передает CNN Turk.

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"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", – сказал он.

При этом Эрдоган считает, что в войне в Украине "не будет победителя" – и конфликт будет урегулирован за столом переговоров.

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Он сказал, что инициативы Турции имели "позитивный" эффект, напомнив о сделке по экспорту украинского зерна. Эрдоган считает, что сейчас важно выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

Эрдоган весной неоднократно предлагал организовать переговоры Зеленского и Путина.

4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 24 февраля.

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Марк Сировой

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