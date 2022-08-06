Эрдоган снова предложил Путину организовать переговоры с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил после прибытия из Сочи, передает CNN Turk.
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"Я еще раз напомнил Путину, что мы можем провести его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", – сказал он.
При этом Эрдоган считает, что в войне в Украине "не будет победителя" – и конфликт будет урегулирован за столом переговоров.
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Он сказал, что инициативы Турции имели "позитивный" эффект, напомнив о сделке по экспорту украинского зерна. Эрдоган считает, что сейчас важно выполнить этот план и трансформировать "позитивную атмосферу" в конкретные шаги по возвращению к переговорам Украины и РФ в Стамбуле.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.
- Эрдоган весной неоднократно предлагал организовать переговоры Зеленского и Путина.
- 4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 24 февраля.
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