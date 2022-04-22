Эрдоган созвонится с Зеленским и Путиным. Надеется на их встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным сегодня-завтра и надеется, что они смогут привести к встрече лидеров в Турции. Об этом он сказал журналистам в пятницу, сообщает издание Анадола.

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"Планируем сегодня или завтра разговоры с Путиным и Зеленским. По итогам этих бесед надеемся на встречу президентов", – сообщил он журналистам.

По его словам, если президенты двух стран примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.

"С помощью звонков мы планируем вывести процесс в Стамбуле на уровень лидеров", – добавил он.

17 марта в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украиной и Россией по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

17 апреля глава МИД Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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Наталия Фреик

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