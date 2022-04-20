Договор о гарантиях Украине дорабатывают на соответствие международному праву – Подоляк

Договор о гарантиях безопасности для Украины юридические переговорные подгруппы "дорабатывают относительно его соответствия международному праву", также идут политические консультации на уровне политсоветников стран возможных гарантов. Об этом Радио НВ рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как выразился чиновник, после встречи делегаций Украины и страны-агрессора РФ в Турции "было очень удачное формульное решение, как выйти из войны и как получить бесспорные гарантии безопасности".

Но затем, сказал он, мир увидел, что творили оккупанты в Буче и вообще на территориях, где побывали.

"После Бучи воспринимать переговоры сухо уже невозможно. После этого еще был Краматорск – убийства людей на вокзале, у нас есть Мариуполь, который сегодня физически уничтожают, а там дети есть. Воспринимать переговоры безэмоционально, как следует их воспринимать, уже невозможно. Фон очень тяжелый, очень вязкий", – пояснил Подоляк.

По его словам, сейчас переговорный процесс идет, "но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения".

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Он утверждает, что не знает, почему в Киев "снова приезжал" (со слов журналиста, — ред.) приближенный к лидеру оккупантов олигарх Роман Абрамович, член российской переговорной делегации, "и приезжал ли вообще".

Подоляк считает, что задача Абрамовича – "сглаживать углы", который возникают между делегациями.

11 апреля 2022 года глава евродипломатии Боррель повторил, что Украина должна победить Россию на поле боя. В МИД РФ были крайне возмущены этими словами.

17 апреля глава МИД Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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Евгений Пилипенко

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