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Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 21:05
Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что итог войны России против Украины решится на поле боя, не за столом переговоров. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.

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На вопрос, могут ли переговоры между Украиной и РФ привести к окончанию войны, Кулеба ответил: "Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".

  • 11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя".
Вадим Ребрина
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