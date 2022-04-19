Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что итог войны России против Украины решится на поле боя, не за столом переговоров. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.

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На вопрос, могут ли переговоры между Украиной и РФ привести к окончанию войны, Кулеба ответил: "Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".

11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя".

Вадим Ребрина

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