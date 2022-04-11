Украина должна победить Россию на поле боя. Боррель повторил свои слова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя". Об этом он сказал журналистам перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает пресс-служба дипломатической службы ЕС.

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Боррель сказал, что ожидает усиления военных действий на востоке Украины из-за концентрации российских войск для наступления.

Журналистка спросила его: "Россияне критикуют вас за ваши слова о том, что битва будет выиграна на поле боя. Вы все еще верите, что так и будет?".

"Обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений. Да", – ответил Боррель.

9 апреля, после поездки в Киев, глава европейской дипломатии написал в Twitter, что "эта война будет выиграна на поле боя".

После этого он подвергся критике со стороны официальных лиц РФ, которые возмутились тем, что ЕС якобы подталкивает Украину к продолжению войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Когда глава дипломатии страны, организации, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился...". Лавров назвал заявление Борреля "из ряда вон выходящим", передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сегодня Боррель призвал страны Европейского союза срочно предоставить Украине оружие, которое она просит, поскольку Россия активизировала свою военную активность на Донбассе.

Вадим Ребрина

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