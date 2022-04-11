Украина должна победить Россию на поле боя. Боррель повторил свои слова
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя". Об этом он сказал журналистам перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает пресс-служба дипломатической службы ЕС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Боррель сказал, что ожидает усиления военных действий на востоке Украины из-за концентрации российских войск для наступления.
Журналистка спросила его: "Россияне критикуют вас за ваши слова о том, что битва будет выиграна на поле боя. Вы все еще верите, что так и будет?".
"Обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений. Да", – ответил Боррель.
9 апреля, после поездки в Киев, глава европейской дипломатии написал в Twitter, что "эта война будет выиграна на поле боя".
После этого он подвергся критике со стороны официальных лиц РФ, которые возмутились тем, что ЕС якобы подталкивает Украину к продолжению войны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Когда глава дипломатии страны, организации, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился...". Лавров назвал заявление Борреля "из ряда вон выходящим", передает российское пропагандистское агентство ТАСС.
- Сегодня Боррель призвал страны Европейского союза срочно предоставить Украине оружие, которое она просит, поскольку Россия активизировала свою военную активность на Донбассе.
Комментарии