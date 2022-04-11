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Боррель призвал страны ЕС дать Украине оружие. Глава МИД Германии: Пора передавать тяжелое

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 16:05
Боррель призвал страны ЕС дать Украине оружие. Глава МИД Германии: Пора передавать тяжелое - Фото
Жозеп Боррель (ЕРА)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза срочно предоставить Украине оружие, которое она просит, поскольку Россия активизировала свою военную активность на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации издания, Боррель настаивает, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели. 

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила журналистам о необходимости увеличить военную поддержку Украины, особенно тяжелым вооружением.

"Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас не время для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", — сказала она перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема обсуждается на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге сегодня, 11 апреля.

  • 9 марта Борис Джонсон заявил, что Великобритания передаст Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.

Читайте также: Неделя будет напряженной. На Донбассе Россия еще больше усилит активность – Зеленский

Наталия Фреик
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вооружиение тяжелое вооружение агрессия россии против украины Анналена Бербок Боррель
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