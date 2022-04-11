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Неделя будет напряженной. На Донбассе Россия еще больше усилит активность – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 00:53
Неделя будет напряженной. На Донбассе Россия еще больше усилит активность – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ближайшая неделя обещает быть напряженной, российские оккупанты усилят активность на Донбассе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 10 апреля.

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"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал президент.

Наступательные действия, ракетные и авиаудары россиян на Донбассе будут активизированы.

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать", – сказал Зеленский.

  • 10 апреля в Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили четыре атаки врага, уничтожили пять танков, восемь БМП, шесть военных автомобилей и восемь артсистем противника.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс
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