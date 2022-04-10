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Зеленский в новом обращении: Российская война – от трусости – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 23:39
Зеленский в новом обращении: Российская война – от трусости – видео - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский посвятил большую часть своего обращения в воскресенье тому, чтобы объяснить нападение России на Украину и ложь ее пропаганды. По его мнению, Россия начала войну, потому что боится признать свои ошибки в отношении Украины.

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"Российские военные заврались до того, что после шести недель войны утверждают, что не попали ни по одному из гражданских объектов. А знаете почему? Потому что это тотальная трусость – снизу доверху. Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине на протяжении десятков лет была ошибочной и только разрушила то, что было у России в отношениях с Украиной с предыдущих времен. Они боятся признать, что в течение десятков лет делали ложные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных никчем, про которых думали, будто это будущие герои российско-украинской дружбы. А эти ничтожества были в одном умельцами – вытаскивать деньги в свои карманы", – сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что, боясь признавать свои ошибки, Россия совершала все новые и в конце концов сама лишила себя каких-либо политических инструментов в Украине и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начала войну.

"Причем, как и во всем остальном, они обвинили нас, что война началась. Они захватили Крым – а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе – а мы якобы виноваты. Они сбили малайзийский боинг – а мы якобы виноваты. Они восемь лет убивали людей, детей на нашей земле – а мы якобы виноваты. Они разрушили крупнейший промышленный регион Европы – а мы виноваты. Они сломали жизнь миллионам людей – а мы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну – а мы якобы виноваты", – сказал президент Украины.

Он заявил, что люди, которым не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки и извиниться за них, "превращаются в монстров"

"Украина все это остановит. Российской трусости ничего не поможет, наступит день, когда им придется признать правду", – заявил Зеленский.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война с россией
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