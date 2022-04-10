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Украинские военные отбили четыре атаки врага на Донбассе за сутки. Сбили три вертолета

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 22:22
Украинские военные отбили четыре атаки врага на Донбассе за сутки. Сбили три вертолета - Фото
Сожженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
В течение 10 апреля в Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки врага.
Наши воины нанесли урон российским оккупантам, говорится в сообщении Операции объединенных сил.

"Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника", – сообщили в ООС.

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Также подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

В общей сложности, в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.

Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета, шесть вертолетов и пять крылатых ракет противника.

Уляна Букатюк
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оос Донбасс оккупанты
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