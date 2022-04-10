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РФ медлит с наступлением, не хочет повторять "дебильный блицкриг" – глава Луганской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 11:20
РФ медлит с наступлением, не хочет повторять
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

Россия тормозит с наступлением на Донбассе, поскольку боится повторения неудачного блицкрига. Об этом заявил в интервью Украинской правде глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней", – сказал он.

По его словам, армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% сделать прорыв", и пойдет в наступление через несколько дней.

"Должны были еще вчера-позавчера. Не вышло. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают", – добавил Гайдай.

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Марк Сировой
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Донбасс наступление битва Сергей Гайдай блицкриг
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