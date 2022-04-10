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РФ стягивает силы для наступления: глава Луганской ОВА говорит о группировке около 60 000

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10.04.2022, 10:08
РФ стягивает силы для наступления: глава Луганской ОВА говорит о группировке около 60 000 - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

Попытки российских оккупантов атаковать ВСУ в районе Попасной и Рубежного Луганской области не прекращаются. Сегодня утром в Рубежном уже начался позиционный бой, а в целом в области фиксируется российская группировка численностью ориентировочно 60 000 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации в эфире беларуского телеканала.

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"Постоянно они (оккупанты, – ред.) гибнут десятками, теряют технику, но все равно пытаются сделать какой-то клин, пробиться хотя бы немного в этом направлении", – сказал Гайдай.

При этом оккупанты постоянно хаотично обстреливают дома мирных жителей во всех населенных пунктах – по мнению главы ОВА, они хотят до полномасштабного наступления "сделать там пустыню, чтобы никто им не оказывал сопротивление".

Основные прорывы, по словам Гайдая, россияне попытаются реализовать в районе Попасной, Рубежного, а также в районе Северодонецка – напрямую с трассы временно оккупированного города Счастье.

Гайдай подчеркнул, что россияне продолжают подтягивать войска и технику в Луганскую область и разворачивают военные госпитали. Командование ВСУ видит, где, сколько и откуда стягиваются силы, и в соответствии с этим выстраивает правильную стратегию обороны, добавил он.

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Оксана Житнюк
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Донбасс луганская область рубежное Сергей Гайдай
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