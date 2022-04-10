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Массированный обстрел в 4 утра. Глава ОВА рассказал, как видит большую битву за Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 10:50
Массированный обстрел в 4 утра. Глава ОВА рассказал, как видит большую битву за Донбасс - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

Большая битва за Донбасс, вероятно, начнется в ближайшие дни с массированного артиллерийского обстрела рано утром. Такое видение глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай высказал в интервью Украинской правде.

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Он отметил, что в ближайшее время будет наступление. По его словам, огромный бой будет за Донбасс: идет накопление сил, средств, огромного количества техники. "Ну, готовимся", – сказал Гайдай.

Он предполагает, что начнется все около 03:00-04:00 утра с массированного артобстрела.

"Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют", – сказал Гайдай.

По его мнению, так будет продолжаться несколько часов на территории Донецкой и Луганской областей, а затем армия РФ пойдет в наступление огромным количеством танков и пехоты.

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При этом Гайдай считает, что российские захватчики не смогут одновременно пойти в наступление с севера, юга и востока.

"У них нет столько средств и сил, чтобы одновременно сделать огромное наступление со всех сторон. Просто нет", – сказал он.

Гайдай прогнозирует, что россияне пойдут в наступление через несколько дней. И от того, как будет проходить это наступление, будет зависеть переговорный процесс с РФ.

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Марк Сировой
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Донбасс наступление Сергей Гайдай битва луганская ова
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