Подоляк: Зеленский встретится с Путиным после победы в больших битвах, включая Донбасс

Президент Владимир Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным после ряда побед Украины в этой войне, в том числе и на Донбассе, однако конкретные сроки такой встречи сейчас нельзя обозначить. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

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Советник главы ОП подчеркнул, что мировой график сейчас строит Украина, и нельзя говорить о том, что встреча состоится, к примеру, через неделю.

"Это не так будет происходить. Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим битвам. Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе. После этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться", – сказал Подоляк.

Он отметил, что это может занять две недели, может – три. Однако, по словам Подоляка, уже не имеет значения, сколько на это потребуется времени, так как Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий.

"И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого", – сказал советник главы ОП.

Подоляк уверен, что никакой ситуативной победы на Донбассе, на которую рассчитывает Россия, она не получит. И уже после этого поражения РФ можно будет переходить к конкретным пошаговым переговорам.

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Оксана Житнюк

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