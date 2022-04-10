UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Зеленский встретится с Путиным после победы в больших битвах, включая Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 00:17
Подоляк: Зеленский встретится с Путиным после победы в больших битвах, включая Донбасс - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным после ряда побед Украины в этой войне, в том числе и на Донбассе, однако конкретные сроки такой встречи сейчас нельзя обозначить. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Советник главы ОП подчеркнул, что мировой график сейчас строит Украина, и нельзя говорить о том, что встреча состоится, к примеру, через неделю.

"Это не так будет происходить. Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим битвам. Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе. После этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться", – сказал Подоляк.

Он отметил, что это может занять две недели, может – три. Однако, по словам Подоляка, уже не имеет значения, сколько на это потребуется времени, так как Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий.

"И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого", – сказал советник главы ОП.

Подоляк уверен, что никакой ситуативной победы на Донбассе, на которую рассчитывает Россия, она не получит. И уже после этого поражения РФ можно будет переходить к конкретным пошаговым переговорам.

Читайте также: Арестович не верит, что оккупанты смогут окружить войска ООС, но "цену заплатим большую"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
михаил подоляк владимир путин Владимир Зеленский Донбасс война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 