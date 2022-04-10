Наступление российских оккупантов на Донбассе уже началось – сейчас идет первый этап, ожидается прибытие подкрепления для второго. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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По словам Арестовича, "интрига" этого наступления армии РФ должна состоять в том, чтобы оно было одновременно с севера и с юга.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это доезжающие с Дальнего Востока 10 БТГ (батальонно-тактических групп), последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум".

Как говорит Арестович, подкрепление с Дальнего Востока еще не доехало, а выведенные с севера Украины российские оккупанты еще не готовы наступать.

Он отметил, что наступление российских оккупантов уже идет четверо суток.

"То есть с севера оно идет, с юга не получается", – пояснил Арестович, и добавил, что когда подойдет подкрепление, россияне начнут второй и третий этап этого наступления.

"Но по некоторым подробностям – надо еще посмотреть, будут ли они вводить этот второй эшелон, или предпочтут его поберечь. По одной простой причине: потому что не очень получается у первого эшелона, и потому что второй не очень горит вступать в бой, мягко говоря. И все время отодвигаются даты восстановления боеспособности. Конечно, тех, которые едут с Дальнего Востока, их по-свежему могут кинуть", – сказал Арестович.

Советник президента считает, что наступление российских оккупантов продлится две или три недели, которые решат весь второй этап войны, а также ее общие очертания и определят окончание войны.

Он добавил, что "на месте российских полководцев" придержал бы БТГ с Дальнего Востока, потому что, по его словам, "это последние солдаты великой россии", и если вдруг Украина начнет наступать и придется отбиваться, то будет нечем.

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Наталия Медведева

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