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Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 20:10
Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов - Фото
Фото: ОП

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о новой военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Сейчас Джонсон находится с рабочим визитом в Киеве. Сегодня он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, когда продолжается незаконное вторжение России", – сказано в сообщении правительства Британии.

Это вооружение будет предоставлено в дополнение к высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включая зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.

Джонсон также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку Украины, гарантируя дополнительные 500 миллионов долларов в виде кредита Всемирного банка. Это вместе с 394 миллионами фунтов стерлингов, предоставленными Великобританией в качестве безвозмездной помощи, поможет обеспечить работу жизненно важных гуманитарных служб в Украине.

Великобритания также отреагировала на просьбу украинского правительства, либерализовав тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставив таможенные льготы.

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Вадим Ребрина
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Борис Джонсон Великобритания оружие помощь техника
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