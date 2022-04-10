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За Краматорск. ВСУ ударили по оккупантам четырьмя Точками У в район Купянска – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 02:20
За Краматорск. ВСУ ударили по оккупантам четырьмя Точками У в район Купянска – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Вооруженные Силы Украины ударили четырьмя ракетами Точка У по скоплению войск российских оккупантов в районе Купянска. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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Арестович сообщил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 мирных украинцев, оккупанты нанесли двумя Точками У со стороны Изюма – одна из них, предварительно, была фугасная, вторая – кассетная.

"Сюрприз, о котором мало кто знает: в ответ ушли четыре наших. Четыре наших Точки сегодня с утра (9 апреля – ред.). Но в отличие от них, мы-то бьем чисто по военным целям. И они очень хорошо попали туда в район Купянска и в район других мест... где как раз скопление войск, которые должны прийти на помощь Изюмской группировке", – рассказал Арестович.

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Наталия Медведева
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краматорск купянск Алексей Арестович
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