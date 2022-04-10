За Краматорск. ВСУ ударили по оккупантам четырьмя Точками У в район Купянска – Арестович

Вооруженные Силы Украины ударили четырьмя ракетами Точка У по скоплению войск российских оккупантов в районе Купянска. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Арестович сообщил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 мирных украинцев, оккупанты нанесли двумя Точками У со стороны Изюма – одна из них, предварительно, была фугасная, вторая – кассетная.

"Сюрприз, о котором мало кто знает: в ответ ушли четыре наших. Четыре наших Точки сегодня с утра (9 апреля – ред.). Но в отличие от них, мы-то бьем чисто по военным целям. И они очень хорошо попали туда в район Купянска и в район других мест... где как раз скопление войск, которые должны прийти на помощь Изюмской группировке", – рассказал Арестович.

8 апреля российские оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска, погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе пятеро детей.

В США, ЕС и Великобритании заявили, что привлекут Россию к ответственности за этот удар.

Пентагон заявил, что удар по вокзалу Краматорска нанесла Россия и врала о нем с самого начала.

Читайте также: Новое видео Зеленского: Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений в трибунале

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.