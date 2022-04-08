Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 44 дня российской войны против Украины.

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"Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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