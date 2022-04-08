UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новое видео Зеленского: Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений в трибунале видео

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 23:33
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 44 дня российской войны против Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно произойдет", – сказал президент.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 