Пентагон заявил, что удар по Краматорску нанесла Россия. И врала с самого начала

По данным Пентагона удар по вокзалу Краматорска, где погибли 52 человека, нанесла Россия и врала о нем с самого начала. Об этом заявил на брифинге неназванный высокопоставленный чиновник американского оборонительного ведомства, передает пресс-служба Пентагона.

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"Очевидно, что мы не верим отрицанию россиянами своей невиновности. Замечу, что изначально они заявляли об успешном ударе, а открестились от него только тогда, когда поступили сообщения о жертвах среди мирного населения. Так что мы полны уверенности, что это был удар россиян", – сказал он.

По его словам, Пентагон полагает, что Россия использовала для удара баллистическую ракету "Точка-У" (SS-21 в классификации НАТО).

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На вопрос, а почему удар был нанесен по этому вокзалу и по какой причине, чиновник ответил, что у Пентагона нет полного представления о процессе наведения россиян.

Однако он отметил, что эта железнодорожная станция расположена в "очень стратегическом месте", недалеко от Изюма и линии соприкосновения российских и украинских войск на Донбассе.

"Это крупный железнодорожный узел, так что я бы на этом остановился. Это, я думаю, говорит о многом… Мы видели, как они на этой оси выходят из Изюма на юг и юго-восток, чтобы попытаться продвинуться вглубь Донбасса и окружить там украинские вооруженные силы. Если это ваша цель, и вы посмотрите немного на юг, то увидите Краматорск", – сказал он.

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Марк Сировой

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