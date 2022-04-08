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"Ужасное злодеяние России": Байден отреагировал на удар по вокзалу в Краматорске

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 21:02
Джо Байден (фото - ЕРА)

Нападение на украинский вокзал в Краматорске – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией. Об этом написал в Twitter Президент США Джо Байден.

"Ужасное злодеяние России": Байден отреагировал на удар по вокзалу в Краматорске

"Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая ее к ответственности", – заявил американский президент. 

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Байден добавил, что с самого начала своей администрации Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание доставке критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии.  

"Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", – написал президент США. 

В дополнение к оружию США также работали над облегчением передачи вооружений Украине от союзников и партнеров по всему миру.  

"Хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы ПВО С-300", – сказал Байден.  

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Роман Брыль
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краматорск война в украине военные преступления джо байден
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