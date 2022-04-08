CША отправляют в Словакию систему ПВО Patriot на замену переданной Украине С-300
Европейское командование США передислоцирует в Словакию один ракетный комплекс Patriot, пилотируемый американскими военнослужащими. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны США.
Комплекс Patriot заменит переданную Словакией систему ПВО С-300 Украине, говорится в сообщении.
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Patriot и ее экипаж прибудут в Словакию в ближайшие дни.
Комплекс дополняет многонациональную боевую группу НАТО в восточной Словакии, в которую входят элементы противовоздушной обороны из Германии и Нидерландов.
"Я еще раз благодарю правительство Словакии за их готовность помочь Украине в ее ПВО. Это еще один пример силы нашего Североатлантического союза и того, как действия президента Путина привели к тому самому укреплению НАТО, которому он пытался помешать", – прокомментировал министр обороны США Ллойд Дж. Остин.
- 8 апреля Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.
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