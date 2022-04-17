Глава ГУР анонсировал "определенные эпизоды" возмездия военным преступникам из России
Никто из российских солдат, совершивших зверства на захваченных территориях Украины, не останется без наказания, и "со временем" украинцы по косвенным признакам поймут – военных преступников настигла расплата. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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Вопрос ведущей звучал так: будет ли ГУР преследовать на российской территории военных преступников из армии РФ – за содеянное в Буче и других городах и поселках Украины?
Буданов подчеркнул, что, несмотря на все ужасы войны, которые принесла Россия на нашу территорию, ВСУ не воюют с гражданским населением.
"А что касается именно этих преступников, которые это все сделали... Ну что ж, они все будут наказаны. Вы, надеюсь, достаточно быстро увидите определенные эпизоды; думаю, все смогут понять – как это и почему случилось. Что могу сказать? Смотрите, со временем вы все увидите и поймете", – резюмировал глава ГУР Минобороны.
- После освобождения Киевской области от российской оккупации на улицах Бучи и других населенных пунктов нашли тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям.
- Советник главы ОП Арестович сказал, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать преступников.
- 3 апреля посол Великобритании в Киеве Симмонс заявила, что Россия сделала изнасилование оружием и умышленно применяет его в Украине.
- 12 апреля омбудсмен Денисова рассказала о систематических изнасилованиях россиянами 25 женщин и подростков в Буче, младшей было 14 лет. Это один из многочисленных эпизодов зверств армии России в Украине.
- 13 апреля президент Зеленский пообещал найти всех оккупантов-насильников из армии РФ: "Достанем каждого".
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