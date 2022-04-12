Буча. Россияне систематически насиловали 25 девушек от 14 лет, девять беременны – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о массовых случаях изнасилования во время оккупации российскими войсками Бучи под Киевом. В комментарии ВВС Денисова сообщила о 25 женщинах от 14 до 24 лет, которых россияне систематически насиловали в подвале. Девять из них сейчас беременны.

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"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – сказала Денисова.

Омбудсмен рассказала о звонке 25-летней женщины, которая сообщила, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах.

"Она сказала, что они кричали: "Это случится с каждой нацистской проституткой", когда насиловали ее сестру" – сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что на данный момент невозможно установить количество таких случаев, потому что не все жертвы готовы рассказать, что с ними произошло.

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Оксана Житнюк

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