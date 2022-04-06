Российские оккупанты насиловали женщин, мужчин, детей и пожилых людей – Венедиктова

Российский оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Изнасилование во время войны – тоже военное преступление", – подчеркнула генпрокурор.

По словам Венедиктовой, российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей – правоохранители получают информацию о фактах такого надругательства.

"Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически", – сказала генпрокурор.

По мнению Венедиктовой, в этом правоохранителям могут серьезно помочь общественные организации, потому что потерпевшие доверяются именно им.

"Правоохранители чаще узнают о случаях из открытых источников или от третьих лиц, а не от непосредственных потерпевших. Не всегда сигналы подтверждаются", – сообщила генпрокурор.

Венедиктова считает, что необходимо распространить понятную инструкцию для жертв изнасилований о том, как зафиксировать преступление.

"Но помним, что там, где нет связи, нам вряд ли оперативно сообщат даже при желании. Там, где нет света, не стоит надеяться, что пострадавшее лицо сможет сфотографировать травмы на телефон", – подчеркнула генпрокурор.

3 апреля посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Россия сделала изнасилование оружием и умышленно применяет его в Украине.

В тот же день сообщалось, что международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже документально фиксирует случаи нарушения войсками России законов войны – изнасилования, казни, грабежи.

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Наталия Медведева

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