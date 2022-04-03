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Изнасилования, казни, грабежи. Human Rights Watch документирует военные преступления РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 16:07
Изнасилования, казни, грабежи. Human Rights Watch документирует военные преступления РФ - Фото
Ирпень после оккупантов (Фото - Александр Маркушин)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже документально зафиксировала ряд случаев "нарушения войсками России законов войны". Об этом сказано в выпущенном сегодня заявлении HRW.

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В заявлении говорится о действиях в отношении мирных жителей со стороны российских военных в период кратковременной оккупации частями РФ территорий Черниговской, Харьковской и Киевской областей.

Зафиксированы имевшие место с 27 февраля по 14 марта 2022 года случаи многократного изнасилования, два случая внесудебной казни (в одном случае были казнены шесть человек, в другом – один), другие случаи незаконного насилия и угроз в адрес мирных жителей.

HRW указывает, что российские военные также причастны к похищению имущества граждан, продуктов питания, одежды и топлива.

Организация отмечает, что "совершившие это должны нести ответственность за военные преступления".

Сегодня посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Россия "сделала изнасилования оружием" и умышленно применяет его в Украине. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что сообщения о нападениях на мирных жителей в ходе вторжения России должны расследоваться как военные преступления.

Сергей Бережной
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военные преступления Human Rights Watch
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