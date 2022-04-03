Россия сделала изнасилования своим военным оружием – посол Великобритании
Россия сделала изнасилование оружием и умышленно применяет его в Украине. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.
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"Изнасилование – это оружие. Хотя мы пока не знаем масштабов его использования против Украины, уже понятно, что оно было частью арсенала РФ. Женщин насиловали на глазах их детей, девочек – на глазах их семей, ради умышленного унижения. Изнасилование – это военное преступление", – написала дипломат.
Сегодня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявила, что сообщения о нападениях на мирных жителей в ходе вторжения России должны расследоваться как военные преступления и что Британия полностью поддержит любой шаг в этом направлении со стороны Международного уголовного суда.
Аналогичное заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он написал, что "шокирован снимками зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области" и что "ЕС поможет Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах".
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