"Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист". Оккупанты убили мужчину и насиловали жену

В селе Шевченково под Киевом российские оккупанты убили мирного жителя, после чего неоднократно насиловали его жену, пока их сын плакал в котельной, где они ранее прятались от обстрелов. Об этом изданию The Times рассказала жертва преступлений российских оккупантов.

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33-летняя женщина, которую в материале британской газеты назвали Наталией (имя изменено), рассказала, что когда российские войска вошли в село Шевченково Броварского района Киевской области, они с 35-летним супругом Андреем (имя тоже изменено) вывесили на дом белую простынь, чтобы показать войскам РФ, "что здесь только семья и никто не хочет зла".

Однако на следующее утро российские военные выломали ворота. Семья услышала звук выстрела и вышла из дома с поднятыми руками. Во дворе они увидели свою застреленную собаку, за что один из оккупантов потом "извинился" и рассказал, что "еще в своем родном городе они с женой занимались собаководством".

Один из солдат, по словам Натальи, был пьян. Она просила их уйти, объясняя, что они уже проверили дом и теперь просто пугают ребенка. После этого российский командир разозлился, увидев в машине супруга Натальи камуфляжную куртку, и открыл по ней огонь, а потом пригрозил взорвать машину гранатой. Он выхватил ключи, завел двигатель и врезался в упавшее дерево. После наступления темноты супруги услышали шум у ворот, и Андрей вышел проверить, что происходит.

"Я закричала, где мой муж, потом выглянула и увидела его на земле у ворот. Этот парень помоложе (российский солдат, – ред.) приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", – рассказала Наталья.

Она попросила сына остаться в котельной, где они укрывались от обстрела.

"Он (российский солдат, – ред.) сказал: "Тебе лучше заткнуться, или я возьму твоего ребенка и покажу ему мозги его матери, разбросанные по всему дому". Он сказал мне раздеться. Потом они оба изнасиловали меня один за другим. Им было все равно, что мой сын плачет в котельной. Они сказали мне заткнуть его и вернуться", – рассказала женщина.

По ее словам, российские оккупанты все это время держали пистолет у ее головы и издевались, потом ушли, но через 20 минут вернулись и снова изнасиловали ее.

"Когда они вернулись в третий раз, они были настолько пьяны, что едва стояли на ногах. В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят. Пока я открывала ворота, мой сын стоял рядом с телом отца, но было темно, и он не понял, что это его отец. Он спросил: "Нас застрелят так же, как этого человека здесь?" – рассказала Наталья.

Женщине и ребенку удалось эвакуироваться в Тернополь, она обратилась в полицию.

22 марта Офис генпрокурора сообщил, что российскому оккупанту объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны за убийство мирного жителя в Броварском районе и неоднократное изнасилование его жены.

Оксана Житнюк

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