Создан онлайн-архив военных преступлений россиян в Украине

В Украине создан онлайн-архив российских военных преступлений для фиксации и распространения правды о зверствах армии РФ в Украине. Об этом сообщил МИД, который стал одним из инициаторов проекта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, и чтобы россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о тысячах убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев, об изнасилованных и убитых женщинах и детях, об обстрелах роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров, о принудительной депортации украинцев на территорию России.

"Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление", – подчеркнул министр.

Материалы архива пополняются по данным украинских правоохранительных органов, международных организаций и мониторинговых миссий.

Онлайн-архив уже доступен по ссылке.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.