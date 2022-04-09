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Создан онлайн-архив военных преступлений россиян в Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 15:21
Создан онлайн-архив военных преступлений россиян в Украине - Фото
Эксгумация убитых в Буче (Фото - Telegram Денис Шмыгаль)

В Украине создан онлайн-архив российских военных преступлений для фиксации и распространения правды о зверствах армии РФ в Украине. Об этом сообщил МИД, который стал одним из инициаторов проекта. 

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"Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, и чтобы россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о тысячах убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев, об изнасилованных и убитых женщинах и детях, об обстрелах роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров, о принудительной депортации украинцев на территорию России.

"Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление", – подчеркнул министр. 

Материалы архива пополняются по данным украинских правоохранительных органов, международных организаций и мониторинговых миссий.

Онлайн-архив уже доступен по ссылке.

Сергей Бережной
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военные преступления
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