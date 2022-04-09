Создан онлайн-архив военных преступлений россиян в Украине
В Украине создан онлайн-архив российских военных преступлений для фиксации и распространения правды о зверствах армии РФ в Украине. Об этом сообщил МИД, который стал одним из инициаторов проекта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, и чтобы россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Он напомнил о тысячах убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев, об изнасилованных и убитых женщинах и детях, об обстрелах роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров, о принудительной депортации украинцев на территорию России.
"Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление", – подчеркнул министр.
Материалы архива пополняются по данным украинских правоохранительных органов, международных организаций и мониторинговых миссий.
Онлайн-архив уже доступен по ссылке.
Комментарии