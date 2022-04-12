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Десантник РФ насиловал младенца и записал видео. Зеленский говорит: личность установили

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 17:29
Десантник РФ насиловал младенца и записал видео. Зеленский говорит: личность установили - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что личность российского военного, который изнасиловал младенца установили. Он записывал видео и отправлял своим товарищам. Об этом Зеленский заявил во время обращения в парламенте Литвы.

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По словам Зеленского, в освобожденных от оккупантов районах Украины фиксируют сотни случаев изнасилований, включая несовершеннолетних девушек, маленьких детей и даже младенца.

"Установлено даже это лицо, этот российский воин Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, отправлявший товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!", – сообщил Зеленский.

В сети Twitter 8 апреля появилось сообщение об этом военном. В частности, опубликовали видео, на котором парень представляется и говорит, что записывает "злое видео".

По информации издания Белсата, 9 апреля Бычкова задержали в России.

Согласно информации в соцсетях, Бычков является лейтенантом воинской части №64044 в Пскове и подразделение Бычкова якобы участвует в войне против Украины.

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Наталия Фреик
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войска РФ изнасилование
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