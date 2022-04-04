Глава разведки МI6: Казни в Украине – часть плана Путина по вторжению, мы знали заранее
Глава британской разведки МI6 Ричард Мур заявил, что казни украинцев на захваченных РФ территориях Украины неслучайны – они были запланированы лидером российских оккупантов Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter в реакции к посту министра иностранных дел Великобритании о резне в Буче под Киевом.
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Лиз Трасс выразилась вчера, что "мы должны привлечь к ответственности виновных в чудовищных злодеяниях, совершенных российскими войсками в Буче, Ирпене и других местах Украины. Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этому".
"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами", – написал Мур.
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Он добавил, что свидетельства о таких убийствах мирных граждан ужасают и пугают.
19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения, Foreign Policy со ссылкой на источники в американской разведке написала, что Россия планирует кампанию по убийствам в Украине. Это сообщение часть людей восприняла со скепсисом, а руководство страны-оккупанта РФ высмеяло его как "фейк".
- После освобождения Киевской области от российской оккупации на улицах Бучи и других населенных пунктов нашли тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям.
- Премьер Польши Моравецкий заявил, что преступления РФ должны быть названы актами геноцида.
- Советник главы ОП Арестович сказал, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать преступников.
- Украина требует немедленных разрушительных санкций G7 против РФ за зверства под Киевом.
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