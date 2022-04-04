Глава разведки МI6: Казни в Украине – часть плана Путина по вторжению, мы знали заранее

Глава британской разведки МI6 Ричард Мур заявил, что казни украинцев на захваченных РФ территориях Украины неслучайны – они были запланированы лидером российских оккупантов Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter в реакции к посту министра иностранных дел Великобритании о резне в Буче под Киевом.

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Лиз Трасс выразилась вчера, что "мы должны привлечь к ответственности виновных в чудовищных злодеяниях, совершенных российскими войсками в Буче, Ирпене и других местах Украины. Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этому".

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами", – написал Мур.

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Он добавил, что свидетельства о таких убийствах мирных граждан ужасают и пугают.

19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения, Foreign Policy со ссылкой на источники в американской разведке написала, что Россия планирует кампанию по убийствам в Украине. Это сообщение часть людей восприняла со скепсисом, а руководство страны-оккупанта РФ высмеяло его как "фейк".

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Евгений Пилипенко

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