Премьер Польши: Россия совершила под Киевом акт геноцида украинцев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления, совершенные Россией в Буче и других пригородах Киева, должны быть названы актами геноцида и расследоваться как таковые. Об этом он написал в Facebook.
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Моравецкий назвал геноцидом зверства россиян в отношении почти 300 жителей Бучи и других пригородов Киева (вчера мэр Бучи говорил об обнаружении братской могилы, где похоронили 280 человек, но сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из города уже вывезли 410 тел убитых, – ред.). Он заявил, что все виновные – прямо или косвенно – должны быть строго наказаны международным трибуналом.
"Резня в Буче — это больше, чем тревожный звонок для Европы и всего мира. Это душераздирающий крик о справедливости, о свободе, о праве на жизнь", – написал польский премьер.
Он заявил, что Евросоюз должен конфисковать все российские активы в своих банках, а также активы российских олигархов, без промедления разорвать все торговые отношения с Россией – деньги Европы должны перестать попадать в Кремль. Он также заявил, что "путинский преступный и все более тоталитарный режим" заслуживает только одно – санкций, которые действительно работают.
Моравецкий считает, что Украина должна получить больше оружия, которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.
"Это наш политический и моральный долг. Больше никаких маневров и фальшивых жестов. Достаточно!" – добавил премьер и потребовал от председателя Еврокомиссии и главы Евросовета срочно созвать совет ЕС для обсуждения преступлений РФ и эффективных санкций.
Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск под Киевом.
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах Бучи нашли тела расстрелянных, подвергшимся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что вывезены 410 тел убитых мирных жителей.
- На сегодняшнем брифинге советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что освобожденные Ирпень, Буча, Гостомель представляют собой картинку из фильма ужасов, и Украина сделает все, чтобы найти и наказать преступников.
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