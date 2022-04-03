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Премьер Польши: Россия совершила под Киевом акт геноцида украинцев

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 21:22
Премьер Польши: Россия совершила под Киевом акт геноцида украинцев - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления, совершенные Россией в Буче и других пригородах Киева, должны быть названы актами геноцида и расследоваться как таковые. Об этом он написал в Facebook.

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Моравецкий назвал геноцидом зверства россиян в отношении почти 300 жителей Бучи и других пригородов Киева (вчера мэр Бучи говорил об обнаружении братской могилы, где похоронили 280 человек, но сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из города уже вывезли 410 тел убитых, – ред.). Он заявил, что все виновные – прямо или косвенно – должны быть строго наказаны международным трибуналом.

"Резня в Буче — это больше, чем тревожный звонок для Европы и всего мира. Это душераздирающий крик о справедливости, о свободе, о праве на жизнь", – написал польский премьер.

Он заявил, что Евросоюз должен конфисковать все российские активы в своих банках, а также активы российских олигархов, без промедления разорвать все торговые отношения с Россией – деньги Европы должны перестать попадать в Кремль. Он также заявил, что "путинский преступный и все более тоталитарный режим" заслуживает только одно – санкций, которые действительно работают.

Моравецкий считает, что Украина должна получить больше оружия, которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.

"Это наш политический и моральный долг. Больше никаких маневров и фальшивых жестов. Достаточно!" – добавил премьер и потребовал от председателя Еврокомиссии и главы Евросовета срочно созвать совет ЕС для обсуждения преступлений РФ и эффективных санкций.

Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск под Киевом.

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Оксана Житнюк
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Матеуш Моравецкий война геноцид буча
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