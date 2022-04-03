Украина требует немедленных разрушительных санкций G7 против РФ за зверства под Киевом

Пытки и убийства мирных жителей российскими военными преступниками в пригородах Киева были преднамеренными – это стремление россиян уничтожить как можно больше украинцев. За это против страны-оккупанта РФ должны быть введены немедленные новые разрушительные санкции мировых держав, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы должны остановить их [оккупантов] и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС:

→ нефть, газ, уголь – эмбарго;

→ закрыть все порты для российских судов и товаров;

→ отключить все российские банки от SWIFT".

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Помимо этого, министр иностранных дел призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города, а также поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Направлен соответствующий запрос в МУС, сообщил глава МИД в эфире британского Times UK Radio.

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"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них. Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что если раньше он говорил, что приложит максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, "то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность".

За 38 суток с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали более 18 000 российских оккупантов.

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Евгений Пилипенко

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