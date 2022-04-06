"Непосредственно причастны к убийствам в Буче, Ирпене и Гостомеле": список россиян от ВСУ

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украине опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, которые "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Фото каждого из них будет позднее. Помните. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – анонсировали в страткоме ВСУ.

Читайте также: Глава разведки МI6: Казни в Украине – часть плана Путина по вторжению, мы знали заранее

Восточный военный округ

командир 14 отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854, Хабаровск) полковник Биланчук В.Н.;

35 общевойсковая армия

командир 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) подполковник Омурбеков А.А.;

командир 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка) полковник Курбанов А.Б.;

командир 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) подполковник Поздняков М.А.;

командир 165 артиллерийской бригады (в/ч 02901, Белогорск) полковник Успенский Е.;

командир 107 ракетной бригады (в/ч 47062, Биробиджан) полковник Ромасенко А.Г.;

36 общевойсковая армия

командир 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ) полковник Кондров А.;

командир 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) полковник Медведев Ю.А. – инвалид, переехали танком;

командир 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ) полковник Полшков А.;

командир 103 ракетной бригады (в/ч 47130, Улан-Удэ) полковник Венедиктов Д.;

Тихоокеанский флот

командир 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) подполковник Гудко М.;

начальник штаба 155 отдельной бригады морской пехоты подполковник Татарченко И.В.;

командир БТГр 155 отдельной бригады морской пехоты майор Ильин С.Ю.;

Воздушно-десантные войска

командир 45 отдельной разведывательной бригады специального назначения (в/ч 28337, Кубинка) полковник Паньков В.И.;

командир 31 отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 73612, Ульяновск) полковник Карасёв С.П.;

командир 83 отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 71289, Уссурийск) полковник Немоляев А.;

командир 76 десантно-штурмовой дивизии (в/ч 07264, Псков) генерал-майор Чубарыкин С.В.;

начальник штаба 76 десантно-штурмовой дивизии полковник Куцань А.А.;

командир 104 десантно-штурмового полка (в/ч 32515, Череха) половник Толмачев А.Н.;

командир 234 десантно-штурмового полка (в/ч 74268, Псков) половник Городилов А.;

командир 237 десантно-штурмового полка (в/ч 57264, Псков) половник Ткачев М.;

командир 1140 артиллерийского полка (в/ч 45377, Псков) полковник Лупу С.И.;

командир 124 отдельного танкового батальона (Псков) майор Юркин Р.;

командир 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) полковник Гуназа В.И.;

начальник штаба 98 парашютно-десантной дивизии полковник Шипов А.А.;

командир 217 парашютно-десантного полка (в/ч 62295, Иваново) половник Дроздов В.В.

командир 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) половник Александров В.;

командир 1065 артиллерийского полка (в/ч 62297, Кострома) полковник Дюдя Ю.В.;

командир 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула) полковник Селиверстов В.В.;

заместитель командира 106 парашютно-десантной дивизии полковник Серпухов С.;

командир 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, Тула) полковник Филяев П.Ф.;

командир 137 парашютно-десантного полка (в/ч 41450, Рязань) полковник Борсук Р.А.

Читайте также: Подоляк жестко обратился к Европе: Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны?

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.